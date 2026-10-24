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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.56 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Asmara Kian Hangat, Ambisi Karier Tumbuh

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces besok, Minggu, 25 Oktober 2026, membawa perhatian pada hubungan asmara, perkembangan karier, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dengan tanggung jawab sehari-hari.

Pisces mungkin lebih ingin menikmati waktu sendiri daripada berkumpul bersama keluarga atau menghadiri berbagai kegiatan sosial, terutama ketika pikiran membutuhkan ruang untuk beristirahat.

Meski demikian, kesempatan menarik di tempat kerja tetap patut dipertimbangkan, sementara hubungan dengan orang terdekat membutuhkan komunikasi yang jujur agar tidak muncul kesalahpahaman.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Pisces untuk Minggu, 25 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Pisces berpotensi menghadirkan suasana yang lebih menyenangkan, terutama bagi Anda yang masih lajang dan mulai tertarik menjalin kedekatan dengan seseorang.

Pesona alami dan sikap penuh perhatian dapat membuat orang lain merasa nyaman ketika berinteraksi dengan Anda, sehingga kesempatan untuk mengenal sosok baru bisa terbuka melalui pertemanan atau percakapan sederhana.

Tidak perlu terburu-buru menentukan arah hubungan hanya karena muncul ketertarikan pada pertemuan pertama, sebab mengenali karakter dan memahami cara pandang seseorang tetap membutuhkan waktu.

Editor: Novia Tri Astuti
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