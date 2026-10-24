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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.08 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Sabtu, 24 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Sabtu, 24 Oktober 2026, perlu dijaga melalui kebiasaan yang seimbang antara aktivitas fisik, waktu pemulihan, dan ketenangan pikiran.

Setelah melewati hari-hari yang dipenuhi pekerjaan atau berbagai tanggung jawab, meluangkan waktu untuk diri sendiri dapat membantu mengurangi ketegangan dan membuat tubuh terasa lebih nyaman.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya memanfaatkan waktu luang untuk memulihkan energi tanpa sepenuhnya meninggalkan kebiasaan yang mendukung kebugaran.

Beristirahat memang penting, tetapi terlalu lama menjalani aktivitas pasif juga dapat membuat tubuh terasa kaku dan kurang bersemangat.

Karena itu, cobalah menyelipkan gerakan ringan di sela-sela waktu santai agar tubuh tetap aktif sesuai kemampuan.

Berjalan kaki dengan santai, melakukan peregangan, atau berenang jika kondisi fisik dan situasi memungkinkan dapat menjadi pilihan untuk menjaga kebugaran.

Pilih kegiatan yang terasa nyaman dan hindari memaksakan diri mengikuti latihan berat ketika tubuh sedang lelah atau belum pulih sepenuhnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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