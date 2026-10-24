Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Sabtu, 24 Oktober 2026: Atur Istirahat dan Kelola Stres

JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Sabtu, 24 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan keseimbangan antara kesibukan, kebutuhan istirahat, dan kondisi emosional.

Berbagai persoalan yang berkaitan dengan pekerjaan, keluarga, maupun keuangan dapat memenuhi pikiran sehingga kamu merasa sulit beristirahat dengan nyaman meskipun aktivitas fisik tidak terlalu berat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius sebaiknya mulai menyediakan waktu untuk melepaskan diri sejenak dari rutinitas yang melelahkan.

Ketika pikiran terus berputar memikirkan banyak persoalan, cobalah berhenti sejenak dan mengalihkan perhatian pada kegiatan sederhana yang membuatmu merasa lebih tenang.

Berjalan santai, mendengarkan musik, atau menikmati suasana tanpa terus memeriksa ponsel dapat menjadi pilihan untuk memberikan jeda dari berbagai tuntutan sehari-hari.

Kamu juga bisa membagi persoalan berdasarkan tingkat kepentingannya agar tidak merasa harus menyelesaikan semuanya dalam waktu bersamaan.