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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.01 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Sabtu, 24 Oktober 2026: Jaga Pernapasan dan Ketenangan Pikiran

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Sabtu, 24 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kondisi fisik, terutama jika kamu memiliki riwayat alergi atau keluhan yang berkaitan dengan saluran pernapasan.

Selain menjaga kebersihan lingkungan, kamu juga perlu mengelola tekanan pikiran agar aktivitas sehari-hari tidak terasa semakin melelahkan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn yang mudah mengalami alergi sebaiknya lebih waspada terhadap perubahan lingkungan maupun paparan debu yang berpotensi memicu keluhan.

Jika sebelumnya kamu sudah mengetahui hal-hal yang membuat tubuh bereaksi, usahakan untuk menghindarinya agar kondisi tidak mudah terganggu.

Menjaga kebersihan kamar, rumah, dan ruang kerja dapat menjadi langkah sederhana untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman.

Pastikan pula tubuh memperoleh waktu istirahat yang memadai, terutama setelah menjalani kegiatan yang menguras tenaga.

Jangan terus memaksakan diri menyelesaikan pekerjaan ketika kondisi fisik mulai terasa kurang nyaman.

Editor: Novia Tri Astuti
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