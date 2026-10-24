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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.00 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Sabtu, 24 Oktober 2026: Manfaatkan Dukungan dan Kerja Sama

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Capricorn pada Sabtu, 24 Oktober 2026, berpeluang terasa lebih ringan ketika kamu bersedia menerima bantuan dan mempertimbangkan saran dari orang-orang di lingkungan kerja.

Dukungan dari rekan yang berpengalaman dapat membantu menemukan jalan keluar ketika menghadapi tugas yang rumit atau pekerjaan yang belum berjalan sesuai rencana.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn tidak harus menyelesaikan setiap persoalan seorang diri, terutama ketika terdapat rekan kerja yang memiliki pengetahuan atau pengalaman relevan untuk membantu.

Berdiskusi dengan orang yang memahami bidang tersebut dapat membuka sudut pandang baru dan memperlihatkan pendekatan yang sebelumnya belum terpikirkan.

Jika cara yang selama ini digunakan belum memberikan hasil memuaskan, jangan langsung menganggap bahwa seluruh usaha yang telah dilakukan sia-sia.

Cobalah meninjau kembali proses kerja dan pertimbangkan masukan yang dapat membantu meningkatkan efisiensi.

Meski demikian, setiap saran tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan situasi yang sedang dihadapi.

Editor: Novia Tri Astuti
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