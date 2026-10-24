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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22.58 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Sabtu, 24 Oktober 2026: Kenali Batas Energi Tubuh

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Sagittarius pada Sabtu, 24 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan tingkat energi, kecukupan istirahat, serta perubahan kondisi tubuh yang terasa berbeda dari biasanya.

Keinginan untuk tetap aktif dan menyelesaikan berbagai rencana terkadang membuatmu lupa bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga setelah menjalani rutinitas yang padat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sagittarius sebaiknya tidak menganggap remeh rasa lelah yang terus muncul, terutama jika kondisi tersebut mulai memengaruhi kenyamanan saat beraktivitas.

Meskipun pekerjaan sehari-hari masih dapat diselesaikan, tubuh yang terasa lebih lemah dari biasanya tetap perlu mendapatkan perhatian.

Cobalah mengurangi kegiatan yang tidak mendesak ketika energi mulai menurun dan berikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat dengan cukup.

Kamu tidak harus mengikuti seluruh rencana yang sudah dibuat apabila kondisi fisik memang membutuhkan waktu pemulihan.

Menjaga jadwal tidur yang konsisten juga dapat membantu mendukung konsentrasi, suasana hati, dan kebugaran sepanjang hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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