Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22.53 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Sabtu, 24 Oktober 2026: Utamakan Pemulihan Tubuh

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Scorpio pada Sabtu, 24 Oktober 2026, perlu dijaga dengan lebih cermat, terutama jika tubuh masih terasa nyeri setelah menjalani latihan fisik atau mengalami cedera saat berolahraga.

Keinginan untuk segera kembali beraktivitas seperti biasa sebaiknya tidak membuatmu mengabaikan kebutuhan tubuh untuk beristirahat dan memulihkan diri.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio perlu memahami bahwa memaksakan latihan ketika rasa sakit belum mereda dapat meningkatkan risiko cedera menjadi lebih serius.

Jika tubuh masih terasa tidak nyaman, kurangi aktivitas yang membebani bagian yang mengalami cedera dan hindari gerakan yang berpotensi memperburuk keadaan.

Berikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk beristirahat sebelum kembali melakukan latihan dengan intensitas tinggi.

Apabila keluhan tidak kunjung membaik, terasa semakin berat, atau mulai menghambat kegiatan sehari-hari, segera konsultasikan kondisi tersebut kepada tenaga medis agar memperoleh pemeriksaan dan penanganan yang sesuai.

Menjaga kebugaran bukan berarti harus terus menambah durasi maupun intensitas olahraga.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Sabtu, 24 Oktober 2026: Prioritaskan Tubuh dan Pikiran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Sabtu, 24 Oktober 2026: Prioritaskan Tubuh dan Pikiran

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22.45 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Sabtu, 24 Oktober 2026: Jaga Keseimbangan Tubuh dan Pikiran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Sabtu, 24 Oktober 2026: Jaga Keseimbangan Tubuh dan Pikiran

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22.41 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Sabtu, 24 Oktober 2026: Kenali Batas Tubuh dan Pikiran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Sabtu, 24 Oktober 2026: Kenali Batas Tubuh dan Pikiran

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22.38 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore