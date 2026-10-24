Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Sabtu, 24 Oktober 2026: Utamakan Pemulihan Tubuh

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Scorpio pada Sabtu, 24 Oktober 2026, perlu dijaga dengan lebih cermat, terutama jika tubuh masih terasa nyeri setelah menjalani latihan fisik atau mengalami cedera saat berolahraga.
Keinginan untuk segera kembali beraktivitas seperti biasa sebaiknya tidak membuatmu mengabaikan kebutuhan tubuh untuk beristirahat dan memulihkan diri.
Scorpio perlu memahami bahwa memaksakan latihan ketika rasa sakit belum mereda dapat meningkatkan risiko cedera menjadi lebih serius.
Jika tubuh masih terasa tidak nyaman, kurangi aktivitas yang membebani bagian yang mengalami cedera dan hindari gerakan yang berpotensi memperburuk keadaan.
Berikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk beristirahat sebelum kembali melakukan latihan dengan intensitas tinggi.
Apabila keluhan tidak kunjung membaik, terasa semakin berat, atau mulai menghambat kegiatan sehari-hari, segera konsultasikan kondisi tersebut kepada tenaga medis agar memperoleh pemeriksaan dan penanganan yang sesuai.
Menjaga kebugaran bukan berarti harus terus menambah durasi maupun intensitas olahraga.
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Jawa Pos
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