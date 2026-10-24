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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22.46 WIB

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Sabtu, 24 Oktober 2026: Jaga Sikap Profesional di Tempat Kerja

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Scorpio pada Sabtu, 24 Oktober 2026, menuntut kemampuan untuk bekerja sama dan menghadapi perbedaan pendapat dengan kepala dingin.

Interaksi dengan rekan kerja mungkin terasa kurang nyaman ketika muncul pandangan yang bertentangan atau cara penyampaian pendapat yang membuatmu merasa tidak dihargai.

Berikut ramalan karier zodiak Scorpio pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio perlu menyadari bahwa tidak semua perbedaan di lingkungan kerja harus berakhir dengan perdebatan panjang.

Ketika seseorang menyampaikan kritik atau memiliki pendekatan yang berbeda, cobalah memahami inti persoalannya sebelum menentukan respons.

Reaksi yang terlalu emosional berisiko mengalihkan perhatian dari tanggung jawab utama dan membuat suasana kerja menjadi semakin sulit.

Jika merasa pendapat atau kontribusimu kurang diperhatikan, sampaikan keberatan dengan bahasa yang jelas dan tetap menghormati lawan bicara.

Kamu dapat mempertahankan pandangan sendiri tanpa harus merendahkan pendapat orang lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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