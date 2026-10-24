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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22.41 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Sabtu, 24 Oktober 2026: Jaga Keseimbangan Tubuh dan Pikiran

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Virgo pada Sabtu, 24 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui kebiasaan sederhana yang membantu menjaga kebugaran fisik sekaligus ketenangan pikiran.

Keinginan untuk mengerjakan segala sesuatu dengan hasil terbaik terkadang membuat Virgo sulit berhenti memikirkan berbagai persoalan, meskipun sebagian besar tanggung jawab sudah diselesaikan dengan baik.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo sebaiknya mulai mengenali kapan pikiran membutuhkan jeda dari berbagai tuntutan pekerjaan maupun urusan pribadi.

Kebiasaan memikirkan banyak hal dalam waktu bersamaan dapat menimbulkan kelelahan mental, terutama ketika kamu terus berusaha mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diselesaikan sekaligus.

Cobalah mengatur kegiatan berdasarkan tingkat kepentingannya agar perhatian tidak terbagi ke terlalu banyak hal.

Membuat catatan sederhana mengenai tugas yang harus diselesaikan dapat membantu pikiran terasa lebih teratur dan mengurangi kecenderungan untuk terus mengkhawatirkan hal-hal yang belum mendesak.

Kamu juga perlu memberi ruang bagi diri sendiri untuk menerima bahwa tidak semua pekerjaan harus selesai dalam satu waktu.

Editor: Novia Tri Astuti
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