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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22.38 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Sabtu, 24 Oktober 2026: Kenali Batas Tubuh dan Pikiran

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Sabtu, 24 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kondisi tubuh dan menyediakan waktu yang cukup untuk memulihkan tenaga setelah menjalani rutinitas.

Tekanan pekerjaan maupun persoalan pribadi mungkin membuat pikiran terus aktif, sehingga Anda perlu memastikan kesibukan tidak mengurangi kesempatan untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Leo sebaiknya lebih peka terhadap tanda-tanda kelelahan, terutama ketika konsentrasi mulai menurun atau berbagai aktivitas terasa lebih berat daripada biasanya.

Keinginan untuk menyelesaikan semua tanggung jawab dalam waktu singkat memang dapat mendorong produktivitas, tetapi memaksakan diri justru berisiko membuat tubuh semakin lelah.

Jika pekerjaan mulai terasa menumpuk, cobalah menyusun ulang jadwal dan menentukan kegiatan yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu.

Tugas yang masih bisa ditunda tidak harus dipaksakan selesai pada hari yang sama apabila kondisi tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat.

Mengatur aktivitas secara realistis dapat membantu Leo menjalani rutinitas dengan lebih nyaman tanpa menambah tekanan yang tidak diperlukan.

Editor: Novia Tri Astuti
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