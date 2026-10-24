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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22.36 WIB

Ramalan Karier Zodiak Leo Sabtu, 24 Oktober 2026: Pilih Peluang dengan Pertimbangan Matang

Ilustrasi zodiak Leo (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Leo pada Sabtu, 24 Oktober 2026, membutuhkan ketelitian dalam mengambil keputusan serta kesabaran ketika menghadapi berbagai tanggung jawab.

Anda perlu menilai setiap peluang secara cermat agar tidak terburu-buru memilih langkah yang justru menambah beban atau mengganggu rencana yang sudah disusun.

Berikut ramalan karier zodiak Leo pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Leo yang sedang mencari pekerjaan, perkembangan mengenai lamaran atau informasi peluang baru dapat menjadi dorongan untuk kembali memperkuat semangat.

Meski demikian, jangan hanya menunggu kabar dari perusahaan tanpa melakukan upaya tambahan untuk meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan.

Periksa kembali status lamaran yang telah dikirim, perbarui CV jika terdapat informasi yang perlu ditambahkan, dan perluas hubungan profesional untuk mengenal lebih banyak peluang.

Anda juga dapat mempersiapkan diri menghadapi wawancara dengan mempelajari posisi yang dituju serta berlatih menjelaskan pengalaman dan keterampilan secara jelas.

Persiapan yang konsisten dapat membantu Anda lebih siap ketika kesempatan seleksi berikutnya datang.

Editor: Novia Tri Astuti
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