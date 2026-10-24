Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Sabtu, 24 Oktober 2026: Jaga Emosi dan Pulihkan Energi

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Sabtu, 24 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kondisi emosional sekaligus kebutuhan tubuh untuk beristirahat setelah menjalani berbagai aktivitas.
Kecenderungan memikirkan keadaan orang-orang terdekat dapat menyita perhatian, sehingga Anda perlu memastikan bahwa kepedulian terhadap orang lain tidak membuat kebutuhan pribadi terabaikan.
Cancer mungkin menghabiskan banyak energi untuk memikirkan persoalan keluarga, pasangan, atau teman yang sedang menghadapi kesulitan.
Keinginan untuk membantu orang lain merupakan hal yang wajar, tetapi tidak semua masalah dapat diselesaikan dalam waktu singkat atau sepenuhnya berada dalam kendali Anda.
Jika pikiran mulai terasa sesak oleh berbagai kekhawatiran, cobalah berhenti sejenak dan menentukan persoalan mana yang memang membutuhkan tindakan segera.
Sementara itu, hal-hal yang belum dapat diubah sebaiknya tidak terus dipikirkan hingga mengganggu waktu istirahat.
Memberikan ruang bagi diri sendiri dapat membantu Anda kembali melihat keadaan dengan lebih jernih tanpa harus mengabaikan tanggung jawab yang masih perlu diselesaikan.
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Jawa Pos
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