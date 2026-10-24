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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22.32 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Sabtu, 24 Oktober 2026: Tenangkan Pikiran dan Jaga Stamina

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Sabtu, 24 Oktober 2026, perlu dijaga dengan menyeimbangkan aktivitas mental, kebiasaan sehari-hari, dan waktu untuk memulihkan tenaga.

Pikiran yang terus dipenuhi berbagai rencana atau persoalan dapat membuat Anda sulit menikmati waktu istirahat meskipun sebagian besar pekerjaan sudah selesai.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini sebaiknya mulai memperhatikan cara mengelola pikiran ketika banyak urusan datang secara bersamaan.

Kecenderungan memikirkan beberapa hal sekaligus mungkin membuat Anda merasa harus segera menyelesaikan semuanya, padahal tidak setiap persoalan membutuhkan perhatian pada waktu yang sama.

Jika mulai merasa kewalahan, cobalah mencatat tugas yang perlu dikerjakan dan menyusunnya berdasarkan tingkat kepentingan.

Cara ini dapat membantu Anda melihat pekerjaan secara lebih teratur tanpa harus terus mengingat setiap detail di dalam pikiran.

Berikan perhatian pada kebutuhan untuk beristirahat, terutama setelah menghabiskan banyak waktu di depan layar ponsel atau komputer.

Editor: Novia Tri Astuti
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