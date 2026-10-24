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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22.31 WIB

Ramalan Karier Zodiak Gemini Sabtu, 24 Oktober 2026: Manfaatkan Komunikasi untuk Berkembang

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Karier Gemini pada Sabtu, 24 Oktober 2026, berpotensi berkembang melalui kemampuan menyampaikan pendapat, bertukar pikiran, dan menjalin hubungan baik dengan orang-orang di lingkungan profesional.

Interaksi dengan rekan kerja dapat membuka ruang untuk menyampaikan gagasan sekaligus menemukan cara baru dalam menyelesaikan tanggung jawab.

Berikut ramalan karier zodiak Gemini pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini mungkin memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kemampuan melalui diskusi, kerja sama tim, atau usulan yang selama ini belum sempat disampaikan.

Manfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan ide dengan jelas dan memberikan alasan yang mendukung pendapat Anda.

Meski memiliki banyak gagasan menarik, Gemini tetap perlu mempertimbangkan kemampuan dan waktu yang tersedia sebelum menyanggupi tanggung jawab tambahan.

Antusiasme yang berlebihan dapat membuat Anda menerima terlalu banyak pekerjaan, sehingga beberapa tugas justru berisiko tidak selesai sesuai jadwal.

Sebelum menyetujui sebuah tanggung jawab baru, pahami terlebih dahulu hasil yang diharapkan, tenggat waktu, serta sumber daya yang diperlukan.

Editor: Novia Tri Astuti
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