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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22.29 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Sabtu, 24 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Sabtu, 24 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kondisi tubuh, kestabilan emosi, serta waktu istirahat di tengah rutinitas yang cukup padat.

Keinginan untuk menyelesaikan banyak urusan sekaligus sebaiknya tidak membuat Anda mengabaikan kebutuhan tubuh untuk memulihkan energi.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus mungkin merasa masih memiliki banyak hal yang perlu dikerjakan meskipun tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan.

Jika terus memaksakan diri, konsentrasi dapat menurun dan Anda mungkin menjadi lebih mudah merasa kesal ketika menghadapi persoalan sederhana.

Karena itu, penting untuk mengenali batas kemampuan diri dan tidak menganggap waktu istirahat sebagai sesuatu yang menghambat produktivitas.

Berikan jeda di antara kegiatan agar tubuh memiliki kesempatan untuk kembali bugar sebelum melanjutkan pekerjaan berikutnya.

Akhir pekan juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban aktivitas, terutama jika beberapa hari sebelumnya dipenuhi tanggung jawab yang menguras tenaga.

Editor: Novia Tri Astuti
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