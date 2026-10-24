Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Sabtu, 24 Oktober 2026: Jaga Energi dan Atur Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Sabtu, 24 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui pengaturan aktivitas yang seimbang dan kebiasaan istirahat yang cukup.
Padatnya pekerjaan maupun urusan pribadi bisa membuat Anda lupa memperhatikan kondisi tubuh, padahal energi yang terjaga dibutuhkan untuk menjalani berbagai kegiatan dengan nyaman.
Aries sebaiknya lebih peka terhadap perubahan kondisi tubuh, terutama ketika mulai merasa lelah setelah menjalani rutinitas yang cukup padat.
Keinginan untuk menyelesaikan semua tanggung jawab sekaligus mungkin membuat Anda terus bergerak meskipun konsentrasi mulai menurun.
Jika dibiarkan, kebiasaan memaksakan diri dapat membuat aktivitas terasa semakin berat dan mengganggu kenyamanan sepanjang hari.
Karena itu, sisihkan waktu untuk beristirahat di sela-sela pekerjaan dan jangan menunda kebutuhan dasar seperti makan serta tidur.
Pola istirahat yang teratur dapat membantu menjaga kesiapan tubuh dalam menjalani kegiatan sehari-hari.
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Jawa Pos
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