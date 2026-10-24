Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22.25 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Sabtu, 24 Oktober 2026: Jaga Energi dan Atur Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Sabtu, 24 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui pengaturan aktivitas yang seimbang dan kebiasaan istirahat yang cukup.

Padatnya pekerjaan maupun urusan pribadi bisa membuat Anda lupa memperhatikan kondisi tubuh, padahal energi yang terjaga dibutuhkan untuk menjalani berbagai kegiatan dengan nyaman.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aries sebaiknya lebih peka terhadap perubahan kondisi tubuh, terutama ketika mulai merasa lelah setelah menjalani rutinitas yang cukup padat.

Keinginan untuk menyelesaikan semua tanggung jawab sekaligus mungkin membuat Anda terus bergerak meskipun konsentrasi mulai menurun.

Jika dibiarkan, kebiasaan memaksakan diri dapat membuat aktivitas terasa semakin berat dan mengganggu kenyamanan sepanjang hari.

Karena itu, sisihkan waktu untuk beristirahat di sela-sela pekerjaan dan jangan menunda kebutuhan dasar seperti makan serta tidur.

Pola istirahat yang teratur dapat membantu menjaga kesiapan tubuh dalam menjalani kegiatan sehari-hari.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Sabtu, 24 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Sabtu, 24 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.08 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Sabtu, 24 Oktober 2026: Atur Istirahat dan Kelola Stres - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Sabtu, 24 Oktober 2026: Atur Istirahat dan Kelola Stres

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.05 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Sabtu, 24 Oktober 2026: Jaga Pernapasan dan Ketenangan Pikiran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Sabtu, 24 Oktober 2026: Jaga Pernapasan dan Ketenangan Pikiran

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.01 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore