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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.53 WIB

Ramalan Shio Babi Sabtu 24 Oktober 2026: Keberuntungan, Keuangan, Karier, Cinta, dan Kesehatan

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Ilustrasi Shio Babi (magnific/brgfx)

JawaPos.com - Ramalan Shio Babi hari ini menekankan pentingnya kesabaran, ketenangan, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan.

Pengaruh elemen Air Yin mengajak pemilik shio ini untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan, terutama ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan pertimbangan matang.

Sikap tenang dapat membantu melihat situasi dengan lebih jernih dan menemukan solusi yang sesuai.

Dalam urusan keuangan, Shio Babi disarankan untuk mengutamakan tabungan dan perencanaan jangka panjang.

Sementara itu, perkembangan karier dapat didukung oleh kemampuan bekerja sama, mendengarkan pendapat orang lain, dan menyampaikan ide secara diplomatis.

Dalam kehidupan asmara maupun keluarga, momen kebersamaan dan komunikasi yang tulus dapat membantu mempererat hubungan.

Berikut adalah ramalan lengkap dari Shio Babi selengkapnya seperti dilansir dari laman AsiaOne.

Angka dan Huruf Keberuntungan Shio Babi

Angka keberuntungan Shio Babi hari ini adalah 3, 8, dan 15, sedangkan huruf keberuntungannya adalah G dan Y.

Tips kosmik hari ini mengingatkan Shio Babi bahwa kesabaran dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan keharmonisan.

Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan tergesa-gesa. Terkadang, memberi waktu bagi diri sendiri dan orang lain justru membantu menemukan jalan keluar yang lebih baik.

Bagi yang masih lajang, bersikap terbuka terhadap pertemuan spontan dan lingkungan sosial baru dapat menghadirkan kesempatan untuk mengenal seseorang yang menarik.

Sementara itu, bagi yang sudah berpasangan, menikmati waktu bersama tanpa banyak gangguan dapat memperdalam pemahaman dan kasih sayang.

Keuangan Shio Babi

Editor: Setyo Adi Nugroho
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