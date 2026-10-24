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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.50 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Kepercayaan Diri Meningkat, Peluang Karier Terbuka

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo hari ini membawa energi positif yang dapat membantu Anda menghadapi berbagai persoalan dengan lebih percaya diri.

Setelah melalui situasi yang melibatkan perasaan kompleks, Leo berpeluang menemukan kejelasan untuk memahami emosi dan menentukan langkah selanjutnya.

Pengaruh Bulan di Aries dalam astrologi juga dikaitkan dengan meningkatnya keberanian untuk mencoba hal-hal baru.

Dalam urusan asmara, Leo disarankan untuk mengendalikan reaksi emosional dan memberikan waktu bagi diri sendiri untuk memahami perasaan.

Sementara itu, usaha yang selama ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan berpotensi mulai menunjukkan hasil.

Di tempat kerja, kesempatan untuk mengembangkan kemampuan juga terbuka, terutama jika Leo berani mengambil tantangan baru. Kondisi kesehatan diperkirakan cukup baik, tetapi kebutuhan tidur tetap perlu diperhatikan.

Seperti dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan lengkap zodiak Leo dalam berbagai aspek hidup.

Cinta Leo

Dalam urusan percintaan, Leo mungkin lebih banyak berfokus pada pemahaman emosi pribadi daripada mengejar hubungan romantis.

Situasi tertentu dapat membuat perasaan menjadi lebih rumit, terutama ketika perkataan atau sikap pasangan menimbulkan ketidaknyamanan.

Editor: Hanny Suwindari
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