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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.48 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Peluang Karier Menjanjikan dan Keuangan Lebih

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo hari ini membawa peluang positif dalam urusan karier, keuangan, dan percintaan.

Virgo disarankan untuk lebih menghargai setiap kemajuan kecil yang berhasil dicapai tanpa terlalu terpaku pada hasil akhir.

Dalam urusan pekerjaan, kesempatan baru berpotensi muncul secara tidak terduga dan menjadi jalan untuk menunjukkan kemampuan yang selama ini dimiliki.

Sementara itu, kehidupan asmara membutuhkan kesabaran agar kesalahpahaman kecil tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Dari sisi keuangan, Virgo dapat mulai memperbaiki kebiasaan belanja dengan mencatat pengeluaran secara rutin.

Jangan lupa memperhatikan kondisi tubuh, terutama jika mengalami kelelahan atau penurunan energi secara tiba-tiba.

Berikut ini adalah ramalan lengkap zodiak Virgo pada Minggu, 25 Oktober 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Virgo

Dalam urusan asmara, Virgo perlu lebih berhati-hati dalam menyikapi perbedaan pendapat dengan pasangan.

Editor: Hanny Suwindari
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