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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.45 WIB

Ramalan Shio Ayam Sabtu 24 Oktober 2026: Keberuntungan, Keuangan, Karier, Cinta, dan Kesehatan

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Ilustrasi Shio Ayam (magnific/brgfx)

JawaPos.com - Ramalan Shio Ayam hari ini mengajak pemilik shio ini untuk lebih terbuka terhadap perubahan dan peluang baru. Pengaruh elemen Air Yin mendorong keseimbangan antara intuisi dan tindakan nyata.

Dengan mempertimbangkan situasi secara cermat, Shio Ayam dapat menghadapi berbagai persoalan tanpa terburu-buru mengambil keputusan.

Dalam urusan keuangan, perencanaan yang matang dan kebiasaan mengendalikan pengeluaran menjadi hal penting untuk menjaga kestabilan finansial. Sementara itu, karier dapat berkembang melalui ketelitian dan kerja sama tim.

Dalam kehidupan asmara dan keluarga, kemampuan mendengarkan serta menunjukkan perhatian tulus akan membantu mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat.

Dilansir dari laman AsiaOne, inilah ramalan selengkapnya untuk kamu yang memiliki Shio Ayam.

Angka dan Huruf Keberuntungan Shio Ayam

Angka keberuntungan Shio Ayam hari ini adalah 4, 7, dan 9, sedangkan huruf keberuntungannya adalah R dan W.

Tips kosmik hari ini mengingatkan Shio Ayam untuk menyambut perubahan dengan pikiran terbuka. Peluang baru bisa menjadi pengalaman berharga selama dihadapi dengan pertimbangan yang matang dan tindakan yang tepat.

Bagi yang masih lajang, memperluas pergaulan dapat membuka kesempatan untuk mengenal orang baru.

Jangan menutup diri dari pengalaman sosial yang berbeda karena hubungan bermakna terkadang berawal dari pertemuan sederhana.

Sementara itu, bagi yang sudah berpasangan, mendengarkan dengan saksama dan menghargai hal-hal kecil dapat menciptakan momen istimewa yang memperkuat cinta.

Keuangan Shio Ayam

Dalam urusan keuangan, Shio Ayam dapat memanfaatkan ketelitian dan kemampuannya mengamati keadaan untuk menemukan peluang yang menjanjikan.

Meski demikian, setiap keputusan finansial tetap perlu didasarkan pada informasi yang jelas dan perhitungan yang realistis.

Jika tertarik pada investasi atau sumber penghasilan baru, pelajari terlebih dahulu potensi keuntungan, risiko, serta kesesuaiannya dengan tujuan jangka panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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