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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.16 WIB

Ramalan Shio Anjing Besok Minggu 25 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ilustrasi shio anjing (freepik) - Image

Ilustrasi shio anjing (freepik)

JawaPos.com – Ramalan Shio Anjing untuk besok, Minggu, 25 Oktober 2026, menghadirkan gambaran menarik tentang empat sisi kehidupan.

Pemilik zodiak cina ini dikenal setia dan jujur, sehingga ramalan besok terasa cocok dengan karakter mereka.

Pada hari esok, perhatian bisa diarahkan ke uang, kesehatan, pekerjaan, dan asmara. Prediksi ini juga menyoroti pentingnya keterbukaan, kerja sama, dan menjaga keseimbangan.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Sabtu (24/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Anjing besok Minggu 25 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Keberuntungan finansialmu sedang bagus, dan warna merah di dompet atau meja kerja membawa pertanda yang baik.

Angka keberuntungan dua bisa dipakai untuk menimbang rencana investasi bersama atau pengeluaran dibagi dengan orang lain.

Kerja sama biasanya menghasilkan keuntungan yang lebih baik dibandingkan jika kamu mengambil keputusan uang sendirian saja.

Hindari menutup rapat urusan keuangan dari orang terdekat, sebab sikap terbuka justru mengundang dukungan dari sekitarmu.

Transparansi soal uang membuat rekan dan keluarga lebih percaya, sehingga mereka mau membantu saat kamu membutuhkan.

Editor: Hanny Suwindari
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