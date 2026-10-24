Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.03 WIB

Ramalan Shio Ayam Besok Minggu 25 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ilustrasi shio Ayami./Freepik. - Image

Ilustrasi shio Ayami./Freepik.

JawaPos.com – Ramalan Shio Ayam untuk besok, Minggu, 25 Oktober 2026, menunjukkan hari yang cukup menjanjikan.

Pemilik zodiak cina ini dikenal teliti, pekerja keras, dan mudah menarik perhatian orang di sekitarnya.

Suasana terbuka pada Minggu besok memberi banyak ruang untuk bertukar ide, rencana, dan cerita.

Meski begitu, ramalan ini juga mengingatkan agar kamu tidak berlebihan dalam bersikap maupun mengambil keputusan.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Sabtu (24/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Ayam besok Minggu 25 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Keputusan soal uang akan berjalan jauh lebih baik jika kamu mau bersikap terbuka kepada orang lain.

Ceritakan rencana keuanganmu kepada penasihat yang dipercaya agar kamu mendapat sudut pandang baru yang lebih segar.

Suasana hari ini cukup mendukung sehingga peluang baru berpotensi datang menghampirimu dari berbagai arah tak terduga.

Namun kamu perlu menahan diri agar tidak langsung menyetujui setiap tawaran yang datang begitu saja kepadamu.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Shio Monyet Besok Minggu 25 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Shio Monyet Besok Minggu 25 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.00 WIB

Ramalan Shio Kambing Besok Minggu 25 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Shio Kambing Besok Minggu 25 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 20.59 WIB

Ramalan Shio Kuda Besok Minggu 25 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Shio Kuda Besok Minggu 25 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 20.58 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore