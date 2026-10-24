Ramalan Shio Ayam Sabtu 24 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ilustrasi Shio Ayam (pinterest)
JawaPos.com – Ramalan Shio Ayam untuk besok, Sabtu, 24 Oktober 2026, menggambarkan hari yang tenang dan penuh kesempatan.
Hari tersebut menyoroti empat bidang penting, yaitu keuangan, kesehatan, karier, dan kehidupan percintaan. Secara umum, suasana hati terasa harmonis meski keberuntungan tidak terlalu besar.
Karena itu, kamu disarankan bergerak dengan terukur dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.
Dilansir dari laman The Astro Scope pada Jumat (23/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Ayam besok Sabtu 24 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.
1. Keuangan
Kamu berpeluang menerima pembayaran kecil atau bantuan ringan yang menambah jumlah tabungan milikmu dalam waktu dekat.
Pusatkan perhatian pada satu tujuan keuangan, yaitu angka 1, seperti menggabungkan utang atau menabung untuk liburan.
Warna emas dari arah selatan memberi isyarat agar pengeluaranmu tetap bijak dan penuh pertimbangan yang matang.
Berinvestasilah hanya pada barang yang benar-benar memenuhi syarat praktis sekaligus enak dipandang oleh mata kamu sendiri.
Keharmonisan berada di level tinggi, tetapi keberuntungan masih rendah, sehingga belanja impulsif sebaiknya benar-benar kamu hindari.
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Jawa Pos
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