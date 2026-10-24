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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 20.53 WIB

Ramalan Shio 24 Jumat 23 Oktober 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

Ramalan lengkap 12 shio./ - Image

Ramalan lengkap 12 shio./

JawaPos.com – Ramalan shio untuk besok, Jumat, 23 Oktober 2026, memuat gambaran singkat tentang suasana hari itu nanti.

Enam zodiak china yang akan disorot dalam ulasan ini yaitu Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Menurut pandangan para bijak Tiongkok, hari Kuda memberi warna emosional pada setiap peristiwa yang sedang berlangsung.

Pada hari tersebut, banyak orang akan lebih mudah bertemu orang baru dan menjalin pertemanan yang menyenangkan.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Kamis (22/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Jumat 23 Oktober 2026.

1. Kuda

Saatnya bergaul dan mempererat persahabatan, karena kenalan baru berdatangan dan orang-orang mudah tertarik padamu bagai magnet.

Perubahan asmara yang kamu tunggu akan mengguncang perasaan, dan energi Yang-Metal menguntungkan hubunganmu dengan lawan jenis.

Tampillah memukau, jangan takut merayu dan menggoda, lalu nikmati hidangan lezat karena kelebihan makan justru menguntungkanmu.

Jam Kambing cocok untuk bersantai sejenak dan bersenang-senang, makanlah apa saja sesukamu namun jangan sampai kekenyangan.

Editor: Hanny Suwindari
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