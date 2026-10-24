Ramalan Shio 24 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

Ramalan lengkap 12 shio (Freepik)
JawaPos.com – Shio Anda akan menjalani hari yang berbeda, dan ramalan untuk Jumat, 23 Oktober 2026 sudah tersedia.
Besok adalah hari Kuda menurut kalender Tiongkok, yang dipercaya membawa rasa bebas dan semangat untuk berekspresi.
Energi unsur Logam Yang ikut memengaruhi suasana hati, hubungan pribadi, kesehatan, serta urusan keuangan banyak orang.
Setiap zodiak china mendapat pesan yang berbeda, sehingga pembahasannya perlu dibaca satu per satu dengan cukup teliti.
Dilansir dari laman Astrologyk pada Kamis (22/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Jumat 23 Oktober 2026.
1. Tikus
Hari Kuda memberi rasa bebas, dan Anda akan jadi pusat perhatian bila berani tampil apa adanya.
Lepaskan semua rasa minder dan nikmati kebebasan batin, meski hubungan dengan keluarga bisa terasa cukup sulit.
Pengaruh unsur Logam Yang menyulitkan keharmonisan keluarga, jadi jangan selalu merasa bahwa pendapat sendiri paling benar.
Olahraga bermanfaat tetapi jangan berlebihan, sedangkan jam Ayam memberi semangat dan teknik napas rebirthing memulihkan tenaga.
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Jawa Pos
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