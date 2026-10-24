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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 20.52 WIB

Ramalan Shio Kuda Sabtu 24 Oktober 2026: Keberuntungan, Keuangan, Karier, Cinta, dan Kesehatan

Ilustrasi Shio Kuda (freepik/macrovector)

JawaPos.com - Ramalan Shio Kuda hari ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara semangat bertindak dan kemampuan berpikir secara matang.

Pengaruh elemen Air Yin mengajak pemilik shio ini untuk lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan, sekaligus tetap berpegang pada tujuan yang ingin dicapai.

Dalam urusan keuangan, perencanaan jangka panjang dan kebiasaan menabung menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Sementara itu, kehidupan karier berpotensi berkembang melalui kreativitas, ketelitian, dan hubungan profesional yang semakin luas.

Dalam hubungan pribadi, komunikasi yang tulus juga dapat membantu menciptakan kedekatan dan keharmonisan.

Yuk baca ramalan lengkap Shio Kuda mulai dari angka dan huruf keberuntungan, hingga keuangan, karier, cinta, keluarga, dan kesehatan.

Angka dan Huruf Keberuntungan Shio Kuda

Angka keberuntungan Shio Kuda hari ini adalah 9, 14, dan 27, sedangkan huruf keberuntungannya adalah W dan H.

Tips kosmik hari ini mengingatkan Shio Kuda agar mampu beradaptasi dengan cepat ketika menghadapi perubahan.

Bersikap fleksibel dapat membantu menemukan peluang di tengah situasi yang tidak selalu berjalan sesuai rencana.

Bagi yang masih lajang, spontanitas dapat membuka kesempatan untuk menjalin hubungan baru atau menikmati pengalaman sosial yang menyenangkan.

Sementara itu, pemilik Shio Kuda yang sudah berpasangan disarankan untuk mengungkapkan perasaan secara jujur. Percakapan yang tulus dapat memperkuat ikatan dan membantu kedua pihak memahami kebutuhan masing-masing.

Keuangan Shio Kuda

Editor: Setyo Adi Nugroho
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