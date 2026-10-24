Ramalan Shio Naga Sabtu 24 Oktober 2026: Keberuntungan, Keuangan, Karier, Cinta, dan Kesehatan

Ilustrasi Shio Naga (magnific) JawaPos.com - Shio Naga dikenal memiliki karakter penuh percaya diri, bersemangat, dan memiliki visi yang kuat dalam menjalani kehidupan.

Ramalan hari ini mengajak Shio Naga untuk lebih mengandalkan intuisi sekaligus menyelaraskan tindakan dengan tujuan jangka panjang.

Pengaruh elemen Air Yin mendorong ketenangan, introspeksi, dan kemampuan memahami situasi sebelum mengambil keputusan.

Hari ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi rencana pribadi, memperluas wawasan, serta memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat.

Meski memiliki ambisi besar, Shio Naga perlu menjaga keseimbangan antara keinginan untuk maju dan kesediaan mendengarkan masukan dari orang lain.

Pendekatan yang lebih bijaksana dapat membantu menghadapi tantangan sekaligus membuka peluang baru.

Dilansir dari AsiaOne, inilah ramalan lengkap Shio Naga mulai dari keberuntungan, keuangan, karier, cinta, dan kesehatan.

Angka dan Huruf Keberuntungan Shio Naga

Angka keberuntungan Shio Naga hari ini adalah 4, 8, dan 20. Sementara itu, huruf yang dipercaya membawa keberuntungan ialah E dan W.

Tips kosmik hari ini mengingatkan Shio Naga untuk menyelaraskan tindakan dengan impian yang ingin diwujudkan.

Intuisi dapat menjadi bahan pertimbangan ketika menghadapi berbagai pilihan, tetapi tetap perlu diimbangi dengan pemikiran rasional dan perencanaan yang matang.

Bagi Shio Naga yang masih lajang, membuka diri terhadap pengalaman baru dapat memperluas kesempatan untuk membangun hubungan yang bermakna.

Sementara itu, mereka yang sudah memiliki pasangan disarankan untuk mempererat ikatan melalui kata-kata yang lembut, komunikasi terbuka, dan kesediaan memahami perasaan satu sama lain.