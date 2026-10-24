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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18.04 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Sabtu, 24 Oktober 2026: Manfaatkan Peluang untuk Menata Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Pisces pada Sabtu, 24 Oktober 2026, berpotensi terasa lebih melegakan, terutama jika urusan pembayaran, hasil kerja, atau proyek yang sedang dijalankan mulai menunjukkan kemajuan.

Perkembangan tersebut dapat memberikan ruang untuk menata kembali anggaran dan mempersiapkan kebutuhan berikutnya dengan lebih terencana.

Berikut ramalan keuangan zodiak Pisces pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika salah satu urusan finansial berhasil diselesaikan, Pisces sebaiknya tetap menjaga sikap hati-hati ketika menggunakan uang yang tersedia.

Selesaikan terlebih dahulu kebutuhan utama, periksa kewajiban yang masih harus dibayar, lalu pertimbangkan berapa banyak dana yang dapat dialokasikan untuk tabungan.

Jangan terburu-buru merasa kondisi keuangan sudah sepenuhnya stabil hanya karena satu pembayaran telah diterima atau sebuah pekerjaan memberikan hasil yang memuaskan.

Keadaan finansial tetap membutuhkan pengelolaan yang konsisten agar pemasukan dapat digunakan sesuai dengan prioritas.

Pisces juga perlu mengendalikan keinginan berbelanja ketika sedang merasa senang karena memperoleh tambahan uang.

Editor: Novia Tri Astuti
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