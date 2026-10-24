Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Sabtu, 24 Oktober 2026: Utamakan Komunikasi dan Kejujuran

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Sabtu, 24 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka agar hubungan tetap terasa nyaman meskipun kesibukan dan perbedaan pendapat terkadang sulit dihindari.
Keterbukaan dalam menyampaikan perasaan dapat membantu mencegah kesalahpahaman sekaligus memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk memahami kebutuhan masing-masing.
Bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan, jangan menganggap bahwa orang yang kamu sayangi selalu bisa memahami isi pikiranmu tanpa penjelasan.
Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menunjukkan perhatian dan menanggapi persoalan, sehingga komunikasi yang jelas tetap dibutuhkan untuk menjaga kedekatan.
Jika terdapat sesuatu yang membuatmu tidak nyaman, cobalah menyampaikannya dengan tenang tanpa menggunakan kata-kata yang dapat melukai perasaan pasangan.
Berikan kesempatan kepadanya untuk menjelaskan sudut pandang dan menyampaikan apa yang dirasakan agar pembicaraan tidak hanya berpusat pada satu pihak.
Persoalan kecil terkadang berubah menjadi perdebatan panjang ketika kedua orang lebih sibuk mempertahankan pendapat daripada berusaha memahami satu sama lain.
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Jawa Pos
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