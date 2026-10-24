Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Sabtu, 24 Oktober 2026: Jaga Anggaran dan Prioritas

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi keuangan Capricorn pada Sabtu, 24 Oktober 2026, membutuhkan perencanaan yang matang agar berbagai kebutuhan tetap dapat dipenuhi tanpa mengganggu kestabilan finansial.
Tanggung jawab terhadap keluarga atau orang terdekat mungkin memerlukan perhatian lebih, sehingga kamu perlu menyeimbangkan keinginan membantu dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Capricorn dikenal memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, termasuk ketika orang-orang terdekat membutuhkan bantuan.
Namun, sebelum memberikan pinjaman atau mengeluarkan uang untuk keperluan orang lain, periksa terlebih dahulu kondisi anggaran pribadi.
Pastikan kebutuhan pokok, tagihan rutin, dan kewajiban yang harus segera diselesaikan tetap mendapatkan alokasi dana yang cukup.
Membantu orang lain merupakan tindakan yang baik, tetapi kamu tidak perlu mengorbankan kebutuhan sendiri hingga mengalami kesulitan di kemudian hari.
Jika dana yang tersedia terbatas, sampaikan kemampuanmu secara jujur dan pertimbangkan bentuk bantuan lain yang tidak membebani kondisi finansial.
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Jawa Pos
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