Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 17.39 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Virgo Sabtu, 24 Oktober 2026: Atur Anggaran dengan Lebih Cermat

Ilustrasi zodiak Virgo (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Virgo pada Sabtu, 24 Oktober 2026, dapat menjadi lebih terarah melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara disiplin.

Mengatur pengeluaran, memeriksa kembali anggaran, dan menetapkan prioritas bisa membantu kamu menjaga kestabilan finansial tanpa harus mengambil langkah besar yang berisiko.

Berikut ramalan keuangan zodiak Virgo pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo dapat memanfaatkan hari ini untuk mengevaluasi penggunaan uang selama beberapa waktu terakhir.

Perhatikan pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan dan tentukan bagian mana yang masih bisa dikurangi tanpa mengganggu kebutuhan utama.

Kamu juga sebaiknya menetapkan jumlah tertentu untuk tabungan agar uang tidak seluruhnya habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Jika memiliki rencana membeli barang baru, luangkan waktu untuk membandingkan harga, kualitas, dan manfaatnya sebelum melakukan transaksi.

Jangan sampai keinginan sesaat membuat kamu mengeluarkan uang untuk sesuatu yang belum benar-benar dibutuhkan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Virgo Sabtu, 24 Oktober 2026: Buka Hati dan Bangun Kedekatan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Sabtu, 24 Oktober 2026: Buka Hati dan Bangun Kedekatan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 17.37 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Leo Sabtu, 24 Oktober 2026: Jaga Anggaran dan Kendalikan Belanja - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Leo Sabtu, 24 Oktober 2026: Jaga Anggaran dan Kendalikan Belanja

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 17.35 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Sabtu, 24 Oktober 2026: Bangun Kedekatan Tanpa Terburu-buru - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Leo Sabtu, 24 Oktober 2026: Bangun Kedekatan Tanpa Terburu-buru

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 17.34 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore