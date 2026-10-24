Ramalan Keuangan Zodiak Virgo Sabtu, 24 Oktober 2026: Atur Anggaran dengan Lebih Cermat

Ilustrasi zodiak Virgo (pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi keuangan Virgo pada Sabtu, 24 Oktober 2026, dapat menjadi lebih terarah melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara disiplin.
Mengatur pengeluaran, memeriksa kembali anggaran, dan menetapkan prioritas bisa membantu kamu menjaga kestabilan finansial tanpa harus mengambil langkah besar yang berisiko.
Virgo dapat memanfaatkan hari ini untuk mengevaluasi penggunaan uang selama beberapa waktu terakhir.
Perhatikan pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan dan tentukan bagian mana yang masih bisa dikurangi tanpa mengganggu kebutuhan utama.
Kamu juga sebaiknya menetapkan jumlah tertentu untuk tabungan agar uang tidak seluruhnya habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Jika memiliki rencana membeli barang baru, luangkan waktu untuk membandingkan harga, kualitas, dan manfaatnya sebelum melakukan transaksi.
Jangan sampai keinginan sesaat membuat kamu mengeluarkan uang untuk sesuatu yang belum benar-benar dibutuhkan.
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Jawa Pos
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