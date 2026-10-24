Ramalan Keuangan Zodiak Leo Sabtu, 24 Oktober 2026: Jaga Anggaran dan Kendalikan Belanja

JawaPos.com - Kondisi finansial Leo pada Sabtu, 24 Oktober 2026, menjadi pengingat bahwa kestabilan keuangan tidak hanya bergantung pada besarnya pemasukan, tetapi juga pada cara mengatur uang yang tersedia.

Kabar baik mengenai pendapatan atau pembayaran yang sempat tertunda mungkin memberikan harapan baru, tetapi kamu tetap perlu berhati-hati sebelum mengubah rencana pengeluaran.

Berikut ramalan keuangan zodiak Leo pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Langkah awal yang bisa dilakukan Leo adalah memastikan kebutuhan utama tetap menjadi prioritas sebelum menggunakan uang untuk hal-hal lain.

Biaya makan, tagihan rutin, transportasi, dan kewajiban yang harus segera diselesaikan sebaiknya mendapatkan alokasi dana terlebih dahulu agar kondisi keuangan tidak terganggu.

Jika ada uang tambahan yang masuk, jangan langsung menghabiskannya hanya karena merasa memiliki ruang lebih besar untuk berbelanja.

Sisihkan sebagian dana untuk tabungan atau kebutuhan mendatang supaya manfaat pemasukan tersebut tidak hanya dirasakan dalam waktu singkat.