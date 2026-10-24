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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13.48 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Imajinasi zodiak cancer bekerja ekstra keras hari ini. Sehingga, cancer mungkin menghabiskan waktu untuk menulis inspirasi. 

Dorongan untuk berkreasi ini, berasal dari hati dan tidak boleh diabaikan. Uruslah apa pun yang perlu ditangani, lalu ikuti inspirasimu. Cancer mungkin akan terkejut dengan apa yang dihasilkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus menghindari kesalahpahaman dengan mengekspresikan diri secara lebih jelas bersama pasangan. Terkait karir, pelajari lebih lanjut tentang keahlianmu untuk berkembang sebagai seorang profesional.

Sementara itu, lakukan teknik pernapasan dalam untuk membuat tubuh lebih rileks dan terhindar dari stres. Terkait keuangan, tunggulah waktu yang tepat dan pertimbangkan dengan matang sebelum berinvestasi di bidang properti.

Cinta Cancer

Kemungkinan, akan terjadi beberapa kesalahpahaman dalam kehidupan romantis. Cobalah untuk menghindari kemungkinan ini dengan mengekspresikan diri secara lebih jelas dan berbagi apa yang ada di pikiran. 

Editor: Novia Tri Astuti
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