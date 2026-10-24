Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini sebaiknya santai saja dan menghindari konflik sebisa mungkin. Gemini mungkin merasa lelah karena stres dan pertengkaran yang mungkin terjadi dengan seseorang terdekat.

Cobalah menjaga ketenangan pikiran demi kebaikan semua orang. Gemini akan mendapatkan kedamaian yang akan membawa kemudahan serta menjaga suasana hati yang baik.

Teman-teman akan menganggap zodiak cancer sebagai sumber nasihat dan dukungan. Kini saatnya cancer menunjukkan dedikasi. Cobalah untuk menyelesaikan masalah dengan cara apa pun yang diperlukan, bahkan jika cancer harus berkorban.

Berikan nasihat kepada orang-orang yang terdekat dengan kedewasaan, kebijaksanaan, dan wawasan. Setelah membicarakan semuanya, semua pihak akan berada dalam kondisi mental dan emosional yang lebih baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Jadilah diri sendiri agar zodiak gemini semakin mudah menarik perhatian orang lain. Terkait karir, bagikan kartu nama karena kontak yang gemini buat akan membawa manfaat dalam banyak hal.