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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 07.22 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini adalah hari yang baik dimana zodiak Capricorn merasa bersemangat dan memiliki keadaan pikiran yang seimbang. Energi positif membantu menjernihkan pikiran dan hidup Capricorn. 

Hal ini mendorong Capricorn untuk menyelesaikan tugas yang tertunda dan bergerak menuju kesuksesan. Cobalah menyelesaikan area yang perlu diselesaikan, mulai dari area profesional, keuangan, atau pribadi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn dan pasangan harus saling menyampaikan keinginan dengan jelas agar terhindar dari kesalahpahaman. Terkait karir, bersiaplah menghadapi hal-hal tak terduga saat mengerjakan proyek baru.

Sementara itu, selesaikan masalah yang menimbulkan stres untuk mendapatkan manfaat kesehatan. Terkait keuangan, tunggu sedikit lebih lama sebelum membuat keputusan terkait pembelian properti atau berencana pindah ke rumah baru.

Cinta Capricorn

Ketegangan mungkin akan terasa dalam hubungan Capricorn hari ini. Hal ini akan membuat Capricorn merasa bahwa hubungan yang dijalin tidak seperti yang diharapkan. 

Capricorn dan pasangan mungkin sedikit kurang harmonis saat ini. Luangkan waktu untuk membicarakan semuanya dan pastikan untuk menyampaikan keinginanmu dengan jelas agar terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu.

Editor: Candra Mega Sari
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