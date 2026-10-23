Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 04.07 WIB

3 Shio yang Bakal Penuh Hoki di Akhir Tahun 2026, Semua yang Dikerjakan Sukses Datangkan Banyak Duit

Shio yang diramalkan bakal penuh hoki di akhir tahun 2026 saat semua yang dikerjakan sukses datangkan banyak duit. (dok: magnific) - Image

Shio yang diramalkan bakal penuh hoki di akhir tahun 2026 saat semua yang dikerjakan sukses datangkan banyak duit. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dalam menjalani hidup, tentu setiap manusia perlu berusaha untuk menjaga kelangsungannya.

Tidak hanya itu, untuk meraih serangkaian kesuksesan dan pencapaian, bekerja keras tentu jadi salah satu jalan yang perlu dilalui.

Sekalipun keberhasilan bisa dicapai dengan berbagai jalan, tetapi melalui usaha sendiri kemenangan itu jadi makin besar kemungkinannya.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan bakal penuh hoki di akhir tahun 2026 saat semua yang dikerjakan sukses datangkan banyak duit.

1. Shio Macan 

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio macan biasanya merupakan orang yang paling optimis.

Astrolog meyakini, watak dan kepercayaan mereka pada kemampuan dan apa yang dipunya bisa jadi salah satu alat yang ampuh.

Di paruh kedua tahun kuda api ini mereka sangat mungkin mendapatkan sukses di jalan yang mereka lalui.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan 6 Shio yang Berlimpah Hoki pada Oktober 2026, Peluang Kerja dan Rezeki Menghampiri - Image
Zodiak

Ramalan 6 Shio yang Berlimpah Hoki pada Oktober 2026, Peluang Kerja dan Rezeki Menghampiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.23 WIB

3 Shio yang Hokinya di Akhir Tahun 2026 Bisa Undang Rezeki Datang Mendekat, Tiap Hari Selalu Dapat C - Image
Zodiak

3 Shio yang Hokinya di Akhir Tahun 2026 Bisa Undang Rezeki Datang Mendekat, Tiap Hari Selalu Dapat C

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12.07 WIB

3 Shio yang Punya Hoki Bagus di Akhir Oktober 2026, Usaha Lancar Jadi Banyak Untung - Image
Zodiak

3 Shio yang Punya Hoki Bagus di Akhir Oktober 2026, Usaha Lancar Jadi Banyak Untung

Rabu, 21 Oktober 2026 | 01.30 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore