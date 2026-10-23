Tak Betah Jadi Karyawan, 5 Zodiak Ini Konon Lebih Cocok Membangun Usaha Sendiri

ilustrasi pengusaha sukses. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Membangun bisnis membutuhkan lebih dari sekadar modal finansial. Seorang pengusaha juga perlu memiliki keberanian untuk mengambil keputusan, kemampuan membaca peluang, kreativitas, serta ketekunan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Perjalanan menjadi pengusaha sukses tidak selalu berjalan mulus. Ada risiko kerugian, persaingan pasar, hingga perubahan kebutuhan konsumen yang harus dihadapi. Karena itu, kemampuan beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar menjadi bekal penting dalam menjalankan usaha.

Menariknya, dalam astrologi, beberapa zodiak kerap dikaitkan dengan karakter yang mendukung dunia kewirausahaan. Mulai dari kreativitas dalam menciptakan ide hingga kedisiplinan dalam mengelola bisnis, karakter tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk membangun usaha.

Dilansir dari Astrotalk, berikut lima zodiak yang menurut astrologi dikenal memiliki kecenderungan sebagai pengusaha. Meski begitu, keberhasilan bisnis tetap dipengaruhi oleh keterampilan, pengalaman, kondisi pasar, dan keputusan yang diambil seseorang.

1. Pisces Pisces dikenal memiliki imajinasi yang luas dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Dalam astrologi, karakter tersebut membuat mereka sering digambarkan sebagai sosok kreatif yang mampu melihat peluang dari sudut pandang berbeda.

Kemampuan membayangkan sesuatu yang belum ada dapat menjadi modal untuk mengembangkan ide bisnis baru. Pisces juga dinilai mampu memahami kebutuhan konsumen sehingga berpotensi menciptakan produk atau layanan yang memiliki nilai tersendiri.

Bagi Pisces yang tertarik terjun ke dunia usaha, kreativitas dapat menjadi keunggulan, terutama jika dipadukan dengan perencanaan matang dan kemampuan menerjemahkan ide menjadi produk yang benar-benar dibutuhkan pasar.

2. Capricorn Capricorn identik dengan kedisiplinan, tanggung jawab, dan orientasi terhadap tujuan jangka panjang. Karakter ini membuat mereka sering dianggap cocok menjalankan bisnis yang membutuhkan konsistensi dan pengelolaan terstruktur.

Dalam membangun usaha, Capricorn cenderung digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Mereka juga menyukai perencanaan dan berusaha memastikan setiap keputusan memiliki tujuan yang jelas.

Keinginan untuk mencapai kestabilan finansial dapat menjadi motivasi bagi Capricorn untuk mengembangkan usaha sendiri. Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan strategi yang realistis, ketekunan mereka dapat menjadi bekal penting dalam menghadapi persaingan bisnis.

3. Gemini Gemini dikenal memiliki rasa ingin tahu tinggi, pemikiran fleksibel, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Dalam dunia usaha, karakter tersebut dapat membantu seseorang membangun jaringan serta menemukan gagasan baru untuk mengembangkan bisnis.

Gemini juga sering digambarkan mudah beradaptasi ketika menghadapi perubahan. Kemampuan melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang dapat membantu mereka mengevaluasi strategi dan mencari solusi ketika usaha mengalami kendala.