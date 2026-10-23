Bukan Orang Biasa! 5 Shio Ini Dipercaya Punya Karakter Kuat untuk Menjadi Pengusaha Sukses

seseorang yang menjadi penerus konglomerat./Freepik/senivpetro
JawaPos.com – Kesuksesan dalam dunia bisnis tidak hanya berkaitan dengan modal besar, tetapi juga membutuhkan keberanian, kecerdasan dalam mengambil keputusan, serta kemampuan melihat peluang. Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan sejumlah shio yang dipercaya memiliki jiwa kepemimpinan dan potensi finansial yang kuat.
Sebagian shio digambarkan mempunyai ambisi tinggi, pemikiran strategis, serta ketekunan untuk membangun usaha dalam jangka panjang. Karakter-karakter tersebut dianggap dapat menjadi modal penting bagi seseorang yang ingin mengembangkan bisnis, memimpin perusahaan, atau meneruskan usaha keluarga.
Meski begitu, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya atau menduduki posisi tinggi. Kesuksesan tetap dipengaruhi oleh kerja keras, pengalaman, kesempatan, dan kemampuan mengelola keuangan.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang dipercaya mempunyai karakter pendukung untuk menjadi pemimpin bisnis dan meraih kemakmuran. Berikut ulasannya.
Dalam astrologi Tiongkok, Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, kewibawaan, dan kejayaan. Pemilik shio ini digambarkan mempunyai kepercayaan diri tinggi, ambisi besar, serta keberanian untuk menghadapi tantangan.
Mereka cenderung menyukai tantangan dan tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diraih. Dalam dunia usaha, sifat tersebut dianggap dapat mendorong mereka untuk mencari peluang baru, mengembangkan ide, dan mengambil keputusan penting.
Keberanian menghadapi risiko juga menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan shio Naga. Apabila diimbangi perencanaan yang matang, kemampuan tersebut dapat membantu seseorang mengembangkan bisnis secara bertahap.
Potensi keunggulan: kepemimpinan, visi jangka panjang, dan keberanian mengambil keputusan.
Shio Kerbau identik dengan kerja keras, kesabaran, dan tanggung jawab. Berbeda dengan karakter yang gemar mengambil langkah cepat, pemilik shio ini digambarkan lebih menyukai proses yang terencana dan hasil yang dibangun secara perlahan.
Mereka dikenal konsisten dalam menjalankan tugas dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi kesulitan. Sikap tersebut dinilai selaras dengan kebutuhan dalam membangun usaha, terutama ketika bisnis belum menghasilkan keuntungan yang besar.
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Jawa Pos
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