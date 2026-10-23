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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.31 WIB

7 Weton yang Konon Memiliki Daya Tarik Rezeki Kuat, Hidupnya Dipenuhi Peluang Baik

weton sering kali hidupnya penuh kelimpahan rezeki dari berbagai kehidupan. (Freepik/ frimufilms) - Image

weton sering kali hidupnya penuh kelimpahan rezeki dari berbagai kehidupan. (Freepik/ frimufilms)

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta gambaran keberuntungan seseorang. Perpaduan hari dan pasaran kelahiran dipercaya memiliki makna tersendiri dalam penafsiran Primbon Jawa maupun kepercayaan Kejawen.

Salah satu istilah yang dikenal dalam kepercayaan tersebut adalah kodam rezeki, yang sering dikaitkan dengan perlindungan spiritual, kemudahan menjalani kehidupan, serta datangnya peluang yang membawa kesejahteraan. Dalam penafsiran tertentu, orang yang dianggap memiliki kodam rezeki digambarkan lebih mudah memperoleh pertolongan ketika menghadapi kesulitan.

Dikutip dari akun YouTube TITEN KEJAWEN, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki kaitan dengan kelimpahan rezeki dan berbagai kemudahan dalam kehidupan. Setiap weton digambarkan mempunyai karakter dan keistimewaan yang berbeda, mulai dari kemampuan membangun relasi hingga ketekunan dalam bekerja.

Berikut tujuh weton yang disebut memiliki daya tarik rezeki menurut kepercayaan tersebut.

1. Senin Legi, Dipercaya Memiliki Aura yang Menenangkan

Orang yang lahir pada Senin Legi digambarkan mempunyai pembawaan tenang dan mampu menghadapi berbagai situasi dengan sikap yang relatif terkendali. Dalam penafsiran Kejawen, karakter ini dikaitkan dengan kemudahan menemukan peluang dan membangun kehidupan yang lebih sejahtera.

Dalam pekerjaan, pemilik weton ini dipercaya dapat memperoleh kepercayaan lebih besar karena sikapnya yang menenangkan. Kesempatan untuk mengembangkan karier atau menjalankan usaha juga digambarkan dapat muncul melalui hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Ketika menghadapi kesulitan finansial, bantuan dari keluarga, teman, atau rekan kerja dipercaya bisa menjadi jalan keluar. Meski demikian, kemudahan tersebut tetap perlu diimbangi dengan kerja keras, kedisiplinan, dan kemampuan mengatur pengeluaran.

Senin Legi juga diingatkan agar tidak terlena dengan keadaan yang terasa mudah. Sikap bersyukur dan kesediaan terus berusaha menjadi hal penting untuk menjaga kehidupan tetap seimbang.

2. Rabu Pon, Karisma Membuka Banyak Kesempatan

Weton Rabu Pon kerap digambarkan memiliki daya tarik pribadi yang membuatnya mudah menjalin hubungan dengan orang lain. Sikap ramah, kemampuan berkomunikasi, dan pembawaan yang meyakinkan dianggap menjadi modal untuk memperluas pergaulan.

Menurut penafsiran yang berkembang dalam kepercayaan Jawa, hubungan sosial tersebut dapat membuka kesempatan baru dalam pekerjaan maupun usaha. Pertemuan dengan orang yang tepat dipercaya berpotensi memberikan inspirasi, dukungan, atau jalan menuju peluang yang sebelumnya belum terpikirkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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