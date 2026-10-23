3 Bulan Lahir Ini Disebut Rentan Dimanipulasi, Kenali Ciri-Cirinya Sebelum Terjebak Hubungan Toxic

JawaPos.com — Manipulasi dalam hubungan tidak selalu muncul melalui ancaman atau pemaksaan secara terang-terangan. Perilaku ini dapat berlangsung secara halus, misalnya dengan memanfaatkan rasa percaya, kepedulian, kesetiaan, atau keinginan seseorang untuk menghindari konflik.

Akibatnya, seseorang bisa terus memenuhi keinginan orang lain tanpa menyadari bahwa batasan dirinya mulai diabaikan. Orang yang penuh empati dan berusaha menjaga hubungan tetap harmonis terkadang kesulitan mengenali tanda-tanda manipulasi sejak awal.

Dalam perspektif astrologi, bulan kelahiran kerap dikaitkan dengan kecenderungan karakter tertentu yang dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi hubungan.

Namun, kerentanan terhadap manipulasi tidak ditentukan oleh bulan kelahiran semata. Siapa pun dapat mengalami dinamika hubungan yang tidak sehat, bergantung pada situasi dan perilaku orang-orang di sekitarnya.

Dilansir dari Collective World, Jumat (23/10/2026), ada tiga bulan kelahiran yang digambarkan memiliki kecenderungan lebih mudah dimanipulasi. Ketiganya dikaitkan dengan sifat peduli, kecenderungan menghindari pertengkaran, serta kebutuhan akan rasa aman. Berikut karakteristik yang perlu diperhatikan dan cara menyikapinya.

1. Juli, Terlalu Peduli hingga Meragukan Intuisi Sendiri

Orang yang lahir pada Juli digambarkan sensitif, penyayang, dan memiliki dorongan kuat untuk merawat orang-orang terdekat. Kesetiaan dan kebiasaan mendahulukan kebutuhan orang lain dapat membuat mereka kesulitan menolak permintaan yang tidak wajar.