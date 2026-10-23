Pekan Penuh Berkah! 5 Shio Ini Berpeluang Raih Kesuksesan di Berbagai Bidang

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Sejumlah shio diprediksi akan mengalami pekan yang menyenangkan berdasarkan ramalan astrologi Tiongkok. Keberuntungan yang menyertai mereka disebut mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan asmara hingga peluang meningkatkan kondisi keuangan. Tak hanya soal rezeki, pekan ini juga digambarkan sebagai kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, memperkuat hubungan dengan orang terdekat, dan meraih kemajuan dalam pekerjaan. Kepercayaan diri serta kemampuan membaca peluang menjadi hal yang dianggap mendukung perjalanan mereka. Setiap shio memiliki gambaran peruntungan yang berbeda. Ada yang diramalkan memperoleh kejutan finansial, ada pula yang berpeluang memperluas relasi dan mendapatkan pencapaian baru dalam karier maupun kehidupan pribadi. Dilansir dari Horoscope, terdapat lima shio yang diprediksi memiliki peruntungan positif dalam berbagai bidang sepanjang pekan ini. Mulai dari Tikus hingga Ayam, berikut ulasan mengenai shio-shio yang disebut berpeluang menikmati masa penuh keberuntungan. 1. Shio Tikus Shio Tikus diprediksi menjalani pekan dengan suasana hati yang positif. Kreativitas dan kesempatan dalam hubungan asmara disebut menjadi dua hal yang membuat hari-hari mereka terasa lebih menyenangkan. Kamis dan Jumat menjadi waktu yang dianggap menguntungkan, khususnya dalam urusan percintaan dan keuangan. Pemilik shio ini mungkin mendapatkan kabar menggembirakan, bantuan dari orang lain, atau pemasukan yang datang di luar perkiraan. Berbagai kejutan tersebut dipercaya mampu meningkatkan semangat mereka. Meski demikian, tetap bersikap bijak dalam mengelola keuangan menjadi langkah penting agar setiap peluang dapat dimanfaatkan dengan baik. 2. Shio Naga Shio Naga diperkirakan menjadi salah satu pusat perhatian sepanjang pekan ini. Karisma dan pembawaannya yang menarik disebut dapat mempermudah mereka dalam menjalin hubungan serta memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar. Jika biasanya lebih nyaman menyelesaikan segala sesuatu secara mandiri, kini Shio Naga disarankan untuk lebih terbuka terhadap kerja sama. Dukungan dari teman, rekan kerja, atau kenalan berpotensi memberikan manfaat bagi perkembangan pribadi maupun profesional. Kamis disebut sebagai hari yang paling menjanjikan bagi Shio Naga. Keharmonisan dalam hubungan asmara dan peluang positif terkait keuangan diprediksi menjadi bagian dari peruntungan mereka. 3. Shio Babi Pekan ini membawa gambaran positif bagi Shio Babi, terutama dalam keseimbangan antara kehidupan emosional dan materi. Hubungan dengan pasangan atau orang-orang terdekat diprediksi terasa lebih hangat sehingga memberikan kenyamanan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Memasuki pertengahan pekan, urusan percintaan disebut semakin menunjukkan perkembangan yang baik. Sementara itu, peluang peningkatan karier maupun kondisi keuangan diperkirakan hadir menjelang akhir pekan. Shio Babi juga diramalkan berpeluang memperoleh pembayaran yang sempat tertunda atau pemasukan tambahan yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Agar kondisi finansial tetap terjaga, sebaiknya setiap pemasukan dikelola dengan cermat dan tidak langsung dihabiskan. 4. Shio Kelinci Shio Kelinci diprediksi menikmati pekan yang lebih tenang, nyaman, dan mendukung pertumbuhan emosional. Suasana yang kondusif diyakini membantu mereka menghadapi berbagai persoalan dengan pikiran lebih jernih.