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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00.10 WIB

Ramalan Zodiak Aries Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Asmara Diuji, Keuangan Perlu Dihemat

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aries besok, Sabtu, 24 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara keinginan untuk bergerak maju dan kebutuhan untuk beristirahat sejenak.

Setelah menjalani berbagai kesibukan, Aries mungkin perlu mengurangi tekanan terhadap diri sendiri agar dapat melihat persoalan dengan lebih jernih.

Dalam hubungan pribadi, perbedaan pendapat bisa muncul ketika masing-masing pihak terlalu mempertahankan keinginan sendiri, sedangkan urusan pekerjaan menuntut ketelitian agar tidak terjadi kesalahan akibat terburu-buru.

Keuangan juga sebaiknya mendapat perhatian lebih karena pengeluaran yang tidak direncanakan berpotensi mengganggu anggaran.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Aries untuk Sabtu, 24 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Aries besok membutuhkan kesabaran dan kemauan untuk memahami sudut pandang pasangan.

Perbedaan pendapat yang sebenarnya sederhana bisa berkembang menjadi persoalan lebih besar apabila kamu langsung bereaksi tanpa mendengarkan penjelasan dari pihak lain.

Cobalah memberi ruang bagi pasangan untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhannya, terutama jika belakangan ini ada hal yang belum dibicarakan secara terbuka.

Editor: Novia Tri Astuti
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