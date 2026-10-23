Rezeki Berlimpah Menanti! 9 Weton Ini Diprediksi Menikmati Kemakmuran di Tahun 2026

Ilustrasi weton yang akan ketabrak rezeki besar di tahun 2026 menurut primbon jawa (freepik) JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta gambaran peruntungan seseorang. Perhitungan yang memadukan hari dan pasaran kelahiran ini masih digunakan sebagian masyarakat sebagai bagian dari warisan budaya dan sarana untuk melakukan introspeksi diri. Menurut kepercayaan tersebut, setiap weton memiliki karakteristik dan perhitungan tersendiri yang dipercaya dapat menggambarkan perjalanan rezeki, karier, hingga kehidupan sosial. Ada pula penafsiran yang menghubungkan weton tertentu dengan simbol kemakmuran dan keberuntungan. Sejumlah weton disebut berpeluang menjalani fase kehidupan yang lebih baik setelah melewati berbagai tantangan. Perubahan positif tersebut digambarkan melalui kesempatan usaha, perkembangan karier, hubungan sosial yang mendukung, hingga kemampuan membangun kestabilan finansial. Dilansir dari laman Bara Raja Cirebon, terdapat sembilan weton yang menurut penafsiran Primbon Jawa diramalkan memiliki peluang meraih kemakmuran pada 2026. Kesembilan weton tersebut adalah Kamis Legi, Rabu Pon, Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, Senin Legi, Senin Pahing, Minggu Wage, Kamis Pon, dan Senin Pon. 1. Kamis Legi – Dikaitkan dengan Kemakmuran dan Perkembangan Usaha Kamis Legi disebut berada di bawah naungan Tunggak Semi, yang dalam penafsiran tertentu melambangkan pertumbuhan dan kemakmuran. Weton ini digambarkan memiliki karakter bijaksana, tekun, serta mampu mengambil peran penting dalam lingkungan sekitarnya. Pada 2026, Kamis Legi diramalkan berpeluang menikmati hasil dari usaha yang telah dirintis sebelumnya. Kesempatan mengembangkan bisnis, memperoleh tanggung jawab baru di tempat kerja, atau memperluas sumber penghasilan menjadi gambaran peruntungan yang dikaitkan dengan weton ini. Ketekunan dan kemampuan menyusun rencana dapat menjadi modal penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan pengelolaan keuangan yang cermat, peluang yang tersedia bisa dimanfaatkan untuk membangun kondisi ekonomi yang lebih stabil. 2. Rabu Pon – Keberuntungan Melalui Hubungan Sosial Rabu Pon dalam Primbon Jawa dikaitkan dengan Lak Kuning Rembulan, yang menggambarkan keteduhan, kebijaksanaan, dan kemampuan menjalin hubungan baik. Pemilik weton ini sering digambarkan mudah bergaul serta mampu menjaga komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Menurut ramalan yang beredar, peluang positif pada 2026 dapat muncul melalui relasi yang selama ini telah dibangun. Dukungan rekan kerja, kerja sama bisnis, maupun rekomendasi dari orang yang mengenal kemampuan mereka bisa menjadi jalan untuk mendapatkan kesempatan baru. Hubungan sosial yang sehat memang dapat membantu memperluas peluang dalam kehidupan profesional. Karena itu, menjaga kepercayaan, bersikap terbuka terhadap masukan, dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan merupakan langkah yang patut diperhatikan. 3. Jumat Kliwon – Dipercaya Memiliki Peluang Rezeki dari Berbagai Arah Jumat Kliwon disebut memiliki sejumlah naungan dalam penafsiran Primbon Jawa, antara lain Tunggak Semi, Nohan Rembulan, dan Lintang Udang. Kombinasi tersebut dikaitkan dengan gambaran kemakmuran, kecerdasan, dan kemampuan menghadapi perubahan. Pada 2026, weton ini diramalkan berpotensi menemukan kesempatan yang mendukung perkembangan finansial. Peluang tersebut dapat berupa pekerjaan baru, usaha yang mulai berkembang, atau kerja sama yang memberikan manfaat dalam jangka panjang. Kemampuan beradaptasi menjadi salah satu karakter yang ditekankan dalam ramalan Jumat Kliwon. Ketika menghadapi perubahan situasi, pertimbangan yang matang dan kesediaan mempelajari hal baru dapat membantu seseorang menentukan langkah yang lebih tepat. 4. Selasa Kliwon – Berani Mengambil Langkah Menuju Kesuksesan Selasa Kliwon dikaitkan dengan naungan Anggara Asih, yang dalam penafsiran tradisional melambangkan keberanian dan kemakmuran. Weton ini digambarkan memiliki kemauan kuat, percaya diri, serta tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan.