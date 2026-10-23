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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.58 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Karier Menjanjikan, Keputusan Jangan Tergesa

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo besok, Sabtu, 24 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menjaga kesabaran ketika menghadapi tekanan, baik dalam hubungan pribadi maupun urusan pekerjaan.

Kepercayaan diri yang menjadi salah satu kekuatan Leo dapat membantu menghadapi berbagai tantangan, tetapi kamu tetap perlu mempertimbangkan keadaan dengan tenang sebelum mengambil keputusan penting.

Dalam kehidupan asmara, keinginan untuk menemukan pasangan atau mempererat hubungan perlu diimbangi dengan pemahaman terhadap perasaan orang lain.

Sementara itu, urusan keuangan membutuhkan kedisiplinan agar kestabilan yang sudah dibangun tidak terganggu oleh pengeluaran mendadak, sedangkan karier dapat berkembang melalui ketekunan dan kemampuan memanfaatkan kesempatan secara tepat.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Leo untuk Sabtu, 24 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Leo besok mungkin membuatmu lebih banyak memikirkan hubungan dan keinginan untuk mendapatkan kedekatan emosional yang selama ini diharapkan.

Namun, terlalu memikirkan kapan hubungan akan berkembang justru dapat membuatmu merasa gelisah dan sulit menikmati proses mengenal seseorang.

Bagi Leo yang masih lajang, cobalah menjalani interaksi dengan lebih santai tanpa menjadikan setiap percakapan sebagai tanda bahwa hubungan harus segera berlanjut ke tahap yang lebih serius.

Editor: Novia Tri Astuti
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