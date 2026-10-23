Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.43 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Asmara Membuka Harapan, Karier Kian Solid

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Sabtu, 24 Oktober 2026, menghadirkan sejumlah hal yang patut diperhatikan, mulai dari hubungan asmara yang berpotensi berkembang hingga pekerjaan yang terasa lebih ringan berkat dukungan orang lain.

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan berorientasi pada tujuan, tetapi kekhawatiran terhadap orang terdekat terkadang membuat pikiran mereka sulit beristirahat.

Besok, Capricorn perlu menjaga keseimbangan antara kewajiban pribadi, hubungan dengan orang-orang tersayang, dan kebutuhan untuk merawat diri sendiri agar aktivitas berjalan lebih nyaman.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Sabtu, 24 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Capricorn diperkirakan membawa suasana yang lebih menjanjikan, terutama bagi Anda yang masih lajang dan mulai membuka diri untuk mengenal seseorang lebih dekat.

Ada kemungkinan muncul ketertarikan terhadap seseorang yang selama ini berada di lingkungan pergaulan atau hadir melalui kesempatan berinteraksi yang tidak direncanakan.

Meski demikian, jangan terburu-buru mengartikan perhatian sederhana sebagai tanda keseriusan, sebab proses mengenal karakter dan memahami cara pandang satu sama lain tetap membutuhkan waktu.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aquarius Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Urusan Keluarga Menguat, Keuangan Wajib Cermat - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Urusan Keluarga Menguat, Keuangan Wajib Cermat

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.40 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Karier Membuka Jalan, Keuangan Lebih Lega - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Karier Membuka Jalan, Keuangan Lebih Lega

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.37 WIB

Ramalan Shio Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 22.01 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore