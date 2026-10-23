Ramalan Zodiak Aquarius Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Urusan Keluarga Menguat, Keuangan Wajib Cermat

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius besok, Sabtu, 24 Oktober 2026, menyoroti pentingnya mengelola keuangan, menjaga ucapan, dan membangun komunikasi yang lebih baik dengan orang-orang terdekat.
Sejumlah urusan keluarga atau pembicaraan mengenai pengeluaran mungkin membutuhkan perhatian lebih, sehingga Aquarius perlu mengutamakan sikap tenang sebelum mengambil keputusan.
Di tengah berbagai kesibukan, kemampuan untuk mendengarkan pendapat orang lain dan memeriksa kembali informasi akan membantu Anda menghindari kesalahpahaman yang sebenarnya dapat dicegah.
Asmara
Kehidupan asmara Aquarius membutuhkan komunikasi yang lebih terbuka agar hubungan dengan pasangan tetap terjaga di tengah kesibukan dan perbedaan pandangan.
Bagi Anda yang sudah memiliki pasangan, jangan menganggap bahwa orang terdekat selalu memahami perasaan Anda tanpa penjelasan yang jelas.
Jika ada hal yang mengganjal, sampaikan secara baik-baik dan berikan kesempatan kepada pasangan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa merasa disudutkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022