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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.40 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Urusan Keluarga Menguat, Keuangan Wajib Cermat

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius besok, Sabtu, 24 Oktober 2026, menyoroti pentingnya mengelola keuangan, menjaga ucapan, dan membangun komunikasi yang lebih baik dengan orang-orang terdekat.

Sejumlah urusan keluarga atau pembicaraan mengenai pengeluaran mungkin membutuhkan perhatian lebih, sehingga Aquarius perlu mengutamakan sikap tenang sebelum mengambil keputusan.

Di tengah berbagai kesibukan, kemampuan untuk mendengarkan pendapat orang lain dan memeriksa kembali informasi akan membantu Anda menghindari kesalahpahaman yang sebenarnya dapat dicegah.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Aquarius untuk Sabtu, 24 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Aquarius membutuhkan komunikasi yang lebih terbuka agar hubungan dengan pasangan tetap terjaga di tengah kesibukan dan perbedaan pandangan.

Bagi Anda yang sudah memiliki pasangan, jangan menganggap bahwa orang terdekat selalu memahami perasaan Anda tanpa penjelasan yang jelas.

Jika ada hal yang mengganjal, sampaikan secara baik-baik dan berikan kesempatan kepada pasangan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa merasa disudutkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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