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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.37 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Karier Membuka Jalan, Keuangan Lebih Lega

Ilustrasi zodiak Pisces (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces besok, Sabtu, 24 Oktober 2026, membawa perhatian pada perkembangan karier, pengelolaan keuangan, dan kebutuhan untuk menyediakan waktu bagi diri sendiri di tengah berbagai tuntutan.

Pisces mungkin merasa lebih nyaman menikmati suasana tenang daripada menghabiskan banyak waktu dalam keramaian, terutama ketika pikiran sedang dipenuhi rencana atau persoalan yang belum terselesaikan.

Di sisi lain, kesempatan dalam pekerjaan dapat menjadi hal yang menarik untuk dipertimbangkan, sementara urusan finansial membutuhkan sikap cermat agar kondisi yang mulai membaik dapat dipertahankan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Pisces untuk Sabtu, 24 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Pisces mungkin tidak menjadi prioritas utama besok karena perhatian Anda cenderung tertuju pada perkembangan pribadi, pekerjaan, atau hal-hal yang ingin dicapai dalam waktu dekat.

Bagi Pisces yang masih lajang, keinginan untuk mencari pasangan bisa terasa berkurang, terutama jika Anda sedang menikmati kebebasan dan merasa perlu memahami diri sendiri dengan lebih baik.

Situasi ini bukan berarti Anda menutup diri terhadap hubungan baru, melainkan memberi kesempatan untuk mengenali kebutuhan emosional tanpa tekanan dari lingkungan sekitar.

Editor: Novia Tri Astuti
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