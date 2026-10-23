Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Jumat, 23 Oktober 2026: Jaga Energi dan Kendalikan Stres

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Jumat, 23 Oktober 2026, perlu diperhatikan melalui kebiasaan yang membantu menjaga keseimbangan antara kesibukan, waktu istirahat, dan kebutuhan tubuh untuk memulihkan tenaga.
Dorongan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan terkadang membuat Aries terus bergerak tanpa menyadari bahwa tubuh dan pikiran juga membutuhkan jeda.
Aries sebaiknya mulai mengatur aktivitas berdasarkan kemampuan dan waktu yang tersedia agar tidak terus-menerus merasa dikejar oleh target.
Jangan memaksakan diri menyelesaikan seluruh pekerjaan sekaligus, terutama ketika konsentrasi mulai berkurang atau tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan.
Menyusun jadwal yang lebih realistis dapat membantu Anda menentukan pekerjaan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu tanpa mengorbankan waktu untuk beristirahat.
Sediakan jeda di antara kegiatan agar tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan energi sebelum kembali melakukan aktivitas berikutnya.
Pola makan juga perlu dijaga dengan memilih makanan bergizi dan tidak melewatkan waktu makan hanya karena pekerjaan sedang menumpuk.
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Jawa Pos
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