Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 22.06 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Jumat, 23 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Atur Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Taurus (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Jumat, 23 Oktober 2026, perlu mendapat perhatian di tengah padatnya pekerjaan dan berbagai urusan pribadi yang harus diselesaikan.

Keinginan untuk memenuhi semua tanggung jawab terkadang membuat Taurus terlalu fokus pada aktivitas hingga lupa memberikan waktu istirahat yang cukup bagi tubuh.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Menjaga kondisi tubuh dapat dimulai dengan membangun kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap hari.

Taurus sebaiknya tidak melewatkan waktu makan, mencukupi kebutuhan cairan, dan mengatur jeda di antara berbagai kegiatan agar energi tetap terjaga.

Jangan menganggap istirahat sebagai sesuatu yang dapat terus ditunda hanya karena masih terdapat pekerjaan yang belum selesai.

Tubuh membutuhkan kesempatan untuk memulihkan tenaga, terutama setelah menjalani aktivitas yang menguras energi dan konsentrasi.

Jika rutinitas mengharuskan Taurus duduk dalam waktu lama, cobalah sesekali berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Jumat, 23 Oktober 2026: Atur Aktivitas dan Jaga Kualitas Tidur - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Jumat, 23 Oktober 2026: Atur Aktivitas dan Jaga Kualitas Tidur

Jumat, 23 Oktober 2026 | 22.03 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Jumat, 23 Oktober 2026: Kenali Batas Tubuh dan Tenangkan Pikiran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Jumat, 23 Oktober 2026: Kenali Batas Tubuh dan Tenangkan Pikiran

Jumat, 23 Oktober 2026 | 22.01 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Jumat, 23 Oktober 2026: Jaga Energi dan Kenali Batas Tubuh - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Jumat, 23 Oktober 2026: Jaga Energi dan Kenali Batas Tubuh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.58 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore