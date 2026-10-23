Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Jumat, 23 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Atur Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Taurus (pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Jumat, 23 Oktober 2026, perlu mendapat perhatian di tengah padatnya pekerjaan dan berbagai urusan pribadi yang harus diselesaikan.
Keinginan untuk memenuhi semua tanggung jawab terkadang membuat Taurus terlalu fokus pada aktivitas hingga lupa memberikan waktu istirahat yang cukup bagi tubuh.
Menjaga kondisi tubuh dapat dimulai dengan membangun kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap hari.
Taurus sebaiknya tidak melewatkan waktu makan, mencukupi kebutuhan cairan, dan mengatur jeda di antara berbagai kegiatan agar energi tetap terjaga.
Jangan menganggap istirahat sebagai sesuatu yang dapat terus ditunda hanya karena masih terdapat pekerjaan yang belum selesai.
Tubuh membutuhkan kesempatan untuk memulihkan tenaga, terutama setelah menjalani aktivitas yang menguras energi dan konsentrasi.
Jika rutinitas mengharuskan Taurus duduk dalam waktu lama, cobalah sesekali berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan.
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Jawa Pos
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