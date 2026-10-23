Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Jumat, 23 Oktober 2026: Atur Aktivitas dan Jaga Kualitas Tidur

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Jumat, 23 Oktober 2026, perlu dijaga dengan mengatur kesibukan secara lebih bijak, terutama ketika banyak kegiatan dan informasi datang bersamaan.
Rasa ingin tahu yang tinggi dapat membuatmu tertarik mengikuti berbagai hal sekaligus, tetapi terlalu banyak aktivitas berpotensi mengurangi waktu yang dibutuhkan tubuh untuk beristirahat.
Gemini sebaiknya mulai menyusun jadwal harian yang realistis agar setiap kegiatan memiliki porsi waktu yang sesuai.
Ketika pekerjaan, percakapan, dan berbagai rencana terus memenuhi pikiran, kamu mungkin kesulitan menenangkan diri meskipun aktivitas utama sudah selesai.
Karena itu, cobalah memberikan jeda di antara kesibukan dan hindari mengisi seluruh waktu dengan pekerjaan tambahan yang sebenarnya tidak mendesak.
Kebiasaan mengatur waktu secara lebih terarah dapat membantu mengurangi tekanan sekaligus memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk memulihkan energi.
Jangan sampai keinginan menyelesaikan banyak hal membuatmu mengabaikan kebutuhan dasar, seperti makan secara teratur, minum air yang cukup, dan mendapatkan waktu tidur berkualitas.
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Jawa Pos
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